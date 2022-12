BR stellt Ali Güngörmüs vor

TV-News

Mitte Januar wird der Sternekoch am Montagabend portraitiert.

Der Bayerische Rundfunk (BR) nimmt das Leben von Sternekoch Ali Güngörmüs unter die Lupe. Der gebürtigen Türken, der in einem kleinen Dorf in Anatolien aufwuchs, wird inportraitiert. Die Fernsehzuschauer können sich darüber freuen, Geschichten von einem der sieben Kinder seiner Eltern zu erfahren.Mit 29 Jahren erhielt der Güngörmüs bereits seinen Michelin-Stern und war somit der erste deutsche Kopf mit türkischen Wurzeln, der die beliebte Auszeichnung erhielt. Der Film über das Leben des Kochs wird im Rahmen von «Lebenslinien» ausgestrahlt. Der Bayerische Rundfunk setzt die Ausstrahlung am Montag, den 16. Januar 2023, um 22.00 Uhr an. Bereits ab 12. Januar ist der Film ist der BR-Mediathek abrufbar.Die Dokumentation beleuchtet auch die Schattenseiten: Mit 31 Jahren bekommt Ali dann die Quittung für sein erfolgreiches, aber stressiges Leben: Herzrasen, Atemnot und Todesangst. Diese Symptome begleiten ihn die nächsten Monate, die Ärzte finden nichts. Ihm wird klar: Er lebt nur noch für die Arbeit. Zeit für Familie und für sich bleibt nicht. Nach und nach schafft er es, sein Leben in etwas ruhigere Bahnen zu lenken.