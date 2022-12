«Der Name der Rose», «Stirb langsam» oder «Eine zauberhafte Nanny»

Quotennews

An Heiligabend mangelte es nicht an einem vielfältigen Filmprogramm der privaten Sender, das für jeden etwas zu bieten hatte.



Auch Kabel Eins, RTLZWEI und VOX setzten wie gewohnt an Heiligabend auf ein Filmprogramm und hofften auf hohe Reichweiten. Am besten gelang das Kabel Eins zunächst mit. 1,06 Millionen Fernsehende schalteten hier ein und sicherten sich einen herausragenden Marktanteil von 5,8 Prozent. 0,20 Millionen Jüngere sorgten für eine hohe Quote von 5,0 Prozent.knüpfte mit 0,91 Millionen Zuschauern und starke 4,9 Prozent Marktanteil an. Einzig bei den 0,09 Millionen Umworbenen fiel die Sehbeteiligung auf mäßige 3,0 Prozent zurück.RTLZWEI setzte auf den Actionthriller, der sich bei einem Publikum von 0,72 Millionen Menschen starke 3,9 Prozent Marktanteil sicherte. Die 0,22 Millionen Werberelevante lagen bei hohen 5,3 Prozent Marktanteil.baute im Anschluss die Reichweite auf 0,81 Millionen Fernsehende aus, so dass auch die Quote einen Sprung auf ausgezeichnete 6,0 Prozent machte. Auch die 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich auf herausragende 8,7 Prozent Marktanteil.VOX überzeugte zur Primetime mit dem Fantasyfilm0,91 Millionen Zuschauer, was einen durchschnittlichen Marktanteil von 4,9 Prozent zur Folge hatte. Die 0,24 Millionen Jüngeren kamen auf eine passable Quote von 6,0 Prozent. Die Actionkomödiefiel auf annehmbare 4,0 Prozent Marktanteil bei 0,60 Millionen Zuschauern zurück. Die 0,30 Millionen Umworbenen steigerten sich hingegen auf überzeugende 8,2 Prozent Marktanteil.