Das Erste schiebt sich mit einer Weihnachtskomödie vor die ZDF-Show

Quotennews

Zur Primetime hatte Das Erste mit «Wenn das fünfte Lichtlein brennt» die Nase vorne und musste sich einzig hinter «Kevin – Allein zu Haus» einordnen.



Das Erste zeigte zur Primetime die Wiederholung der Komödieund überholte damit Carmen Nebels Weihnachtsshow im ZDF . Mit 2,51 Millionen Fernsehenden sicherte sich der Sender so einen guten Marktanteil von 13,8 Prozent. Bei den 0,24 Millionen Jüngeren kam eine akzeptable Quote von 5,9 Prozent zustande. 2,13 Millionen Zuschauer blieben fürdran und hielten die Sehbeteiligung so bei soliden 11,7 Prozent. 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige erzielten passable 7,4 Prozent Marktanteil.Ab 23.35 Uhr lief die, für welche sich 0,59 Millionen Zusehende interesseierten. Der Marktanteil fiel hier auf magere 4,7 Prozent zurück. Die 0,06 Millionen Jüngeren blieben zudem bei miesen 1,9 Prozent hängen. Ab 16.10 Uhr hatten 0,72 Millionen Interessenten für daseingeschalten und schwache 5,9 Prozent Marktanteil verbucht. Mickrige 3,1 Prozent Marktanteil standen bei den 0,08 Millionen jüngeren Fernsehenden auf dem Papier.Tagsüber warmit Abstand das gefragteste Märchen. Ab 13.40 Uhr fanden 2,20 Millionen Filmfans auf den Sender und bescherten Dem Ersten starke 18,0 Prozent Marktanteil. Bei den 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde ein herausragender Marktanteil von 16,8 Prozent eingefahren. Im ZDF überzeugte tagsüber hingegenab 13.30 Uhr 1,66 Millionen Fernsehende, was zu einem soliden Marktanteil von 13,7 Prozent führte. 0,49 Millionen Jüngere kamen auf eine ausgezeichnete Quote von 15,7 Prozent.