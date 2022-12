Gautam Adani schlägt bei NDTV zu

International

Da die Gründer ihre Anteile verkauften, ist der indische Milliardär nun größer Gesellschafter.

Einige Monate nach dem feindlichen Übernahmeangebot für New Delhi Television (NDTV), einen der vertrauenswürdigsten Nachrichtensender Indiens, wird die Adani-Gruppe fast 65 Prozent des Unternehmens kontrollieren. Die Adani-Gruppe wird von dem Milliardär Gautam Adani geleitet, dem reichsten Mann Asiens und dem drittreichsten Mann der Welt.Im August erwarb Adanis AMG Media Networks Limited (AMNL) indirekt etwa 29 Prozent von NDTV, indem sie Kredite an das Unternehmen aufkaufte. Nach einem offenen Angebot zum Erwerb weiterer Anteile an dem Unternehmen besaß die Gruppe 37 Prozent der Anteile und wurde damit zum größten Einzelaktionär. NDTV hatte damals in einer Erklärung erklärt, dass die Kreditübernahme "ohne jeglichen Beitrag, Gespräche oder Zustimmung der NDTV-Gründer durchgeführt wurde".Am Freitag beschlossen die NDTV-Gründer Prannoy Roy und Radhika Roy, 27,26 Prozent ihrer 32,26prozentigen Beteiligung an dem Unternehmen an AMNL zu verkaufen, wie aus den NDTV-Behördenunterlagen hervorgeht."Das AMG Media Network ist nach dem jüngsten offenen Angebot nun der größte Einzelaktionär von NDTV. Infolgedessen haben wir in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, den Großteil unserer Anteile an NDTV an das AMG Media Network zu veräußern", so die Roys in einer Erklärung. "Seit dem Start des offenen Angebots waren unsere Gespräche mit Gautam Adani konstruktiv; alle unsere Vorschläge wurden von ihm positiv und mit Offenheit aufgenommen."