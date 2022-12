Servus: Anika Giese verlässt den MDR

Köpfe

Nach nur sechs Monaten Amtszeit sucht sich die ehemalige Springer-Mitarbeiterin einen neuen Job.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) muss sich eine neue Leiterin der Hauptabteilung Kommunikation suchen. Nach nur sechs Monaten gehen Anika Giese und der öffentlich-rechtliche Sender getrennte Wege. Die Zusammenarbeit wird am 31. Januar 2023 beendet sein.„Wir sind in den vergangenen Monaten wichtige Schritte gegangen – auf dem Weg zu einer digitalen dialog-orientierten Kommunikationsstrategie. Es war eine intensive Zeit, die ich nicht missen möchte. Dennoch habe ich mich entschlossen, eine neue Herausforderung anzugehen“, so Anika Giese.„Wir bedanken uns bei Anika Giese für ihr Engagement und ihren Einsatz und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute“, so MDR-Intendantin Karola Wille. Bevor Giese zum Mitteldeutschen Rundfunk wechselte, war sie bei der Axel Springer AG für die Nachrichtenmarken Welt und Bild im Einsatz. Zu ihren Aufgaben gehörte die digitale Transformation.