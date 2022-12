«Passt, wackelt und hat Luft» geht weiter

TV-News

Mitte Januar geht die Dokumentationsreihe bereits in ihre vierte Staffel. Nun soll auch das Privatleben der Akteure im Mittelpunkt stehen.

Drei Staffeln hat der Westdeutsche Rundfunk (WDR) bereits von seiner Handwerker-Doku gesendet, ab Montag, den 9. Januar 2023, um 21.00 Uhr startet die vierte Staffel von. Nutzer der ARD Mediathek können bereits ab 5. Januar 2023 die neuen Episoden abrufen.Die Azubis der Serie sind fasziniert von ihrem Job und lernen täglich dazu. Oft wachsen sie über sich hinaus, manchmal geht auch alles schief. Zum Glück sind ihre Ausbilder, die Meister und Gesellen, an ihrer Seite: Ibrahim ist beeindruckt, was für einen harten Beruf sich seine Tochter Burcu ausgesucht hat. Die 19-Jährige macht eine Ausbildung in einer absoluten Männer-Domäne: Burcu wird Gleisbauerin und will sich von der Azubi zur Bauleiterin weiterentwickeln. Dann hätte sie auf den Baustellen das Sagen. Doch bis es so weit ist, muss Burcu extrem schwere Maschinen über die Gleise bewegen.ist eine Produktion der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH im Auftrag des WDR . Fünf neue Folgen werden im linearen Fernsehen ausgestrahlt, eine weitere Episode ist nur für die Mediathek entstanden.