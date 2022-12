Wolfgang Stumph macht MDR-Doku

TV-News

Der Star «Stubbe» hat eine fünfteilige Reihe gedreht.

Im Januar 2021 verfolgten über neun Millionen Menschen einen weiteren «Stubbe»-Fall im ZDF . Von diesen Reichweiten waren auch die Verantwortlichen vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) angetan und haben sich mit Wolfgang Stumph über eine Zusammenarbeit geeinigt. Er wird die fünfteilige Doku-Reihepräsentieren, die bereits ab Donnerstag in der ARD Mediathek gelauncht wird.Die Liebhaber des linearen Fernsehen müssen sich ein wenig gedulden. Die neue Reihe startet ab Donnerstag, den 5. Januar, um 19.50 Uhr und wird bis zum 2. Februar 2023 gezeigt. In der ersten Folge ist Wolfgang Stumph bei den ehrenamtlichen Mitgliedern der Bergwacht in Thale, wo sich unter anderem die Medizinstudentin Johanna Krause seit ihrem 16. Lebensjahr engagiert.In Chemnitz zeigen die Freunde Cornelius Huster, Ferenc Georgi und Mustafa Mohamadi mit ihrem neu gegründeten Verein „Athletic Sonneberg“, dass ehrenamtliches Engagement viel zurückgibt. Der Verein bringt nicht nur Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen beim Fußballspielen zusammen, sondern engagiert sich auch sozial für sie.