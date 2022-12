Starke Werte für die Weihnachtslotterie

International

Die mehrstündige Übertragung erreichte alleine bei LA1 einen Marktanteil von 40 Prozent.

Am Mittwoch, den 21. Dezember, wurde die spanische Weihnachtslotterie ausgelost. El Gordo ist seit Jahren ein großer Hit im spanischen Fernsehen. Insgesamt wurden knapp zweieinhalb Milliarden Euro ausgespielt, zahlreiche Bürger Spaniens konnten sich über einen großen Geldregen freuen. Auch die Fernsehsender profitierten von der Übertragung.Der TV-Sender LA1 strahlte die knapp vierstündige Sendung aus, die gegen 08.00 Uhr begann und am Mittag endete. 1,748 Millionen Menschen verfolgten die Übertragung, die zu einem Marktanteil von 40,0 Prozent führte. Der Sender laSexta sammelte weitere 0,518 Millionen Fernsehzuschauer ein, der Marktanteil sorgte für 10,3 Prozent. Demnach haben mehr als die Hälfte aller aktiven Fernsehzuschauer die spanische Weihnachtslotterie verfolgt.Das Abendprogramm war bei dem öffentlich-rechtlichen Sender weniger gefragt: Die Fortsetzung des «MasterChef»-Weihnachtsspecials holte 0,783 Millionen Zuschauer. Am späten Abend kam der Film «Ready Player One» ► auf 0,138 Millionen Menschen.