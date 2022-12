«Death by Fame» startet im Januar

US-Fernsehen

Außerdem bringt ID «The Playboy Murders» auf die Fernsehschirme.

Am Montag, den 23. Januar, startet ID mitum 21:20 Uhr, gefolgt vonum 22 Uhr, eine Reihe von Serienpremieren am Montagabend, die sich mit hoffnungsvollen Stars befassen, deren märchenhafte Träume sich in schreckliche Albträume verwandeln. Die sechsteilige Serie «Death by Fame» blickt hinter die Kulissen, um die unheimliche Seite des Ruhms aufzudecken und die schockierenden wahren Geschichten hinter dem Aufstieg, dem Fall und dem Mord an einigen der vielversprechendsten Stars Hollywoods zu enthüllen. Dann enthüllt ID mit «The Playboy Murders» die dunkle Seite, die sich hinter dem beliebten Männermagazin verbirgt, eine Anthologieserie, die von Morden und Geheimnissen erzählt, die sich mit der Welt des Playboys überschneiden. Die sechsteilige Serie wird von dem ehemaligen Playboy-Bunny Holly Madison moderiert und produziert, und beide Serien werden am selben Tag auf discovery+ zu sehen sein."Ab Januar dieses Jahres rückt ID in den Mittelpunkt des Gesprächs über Popkultur, indem wir auspacken, wie die Faszination für Berühmtheiten schnell in eine Besessenheit mit verheerenden Folgen umschlagen kann", sagte Jason Sarlanis, President of Crime and Investigative Content, Linear and Streaming. "Mit zwei neuen fesselnden Serien werden wir einige der schockierendsten Verbrechen in der Geschichte der Popkultur untersuchen. «Death by Fame» befasst sich mit den Fällen von Hollywood-Hoffnungen, deren Träume von hellem Licht und Ruhm stattdessen in einer Tragödie endeten, und «The Playboy Murders» von der ausführenden Produzentin Holly Madison gibt aus erster Hand Einblicke weit über den Glamour des Magazins hinaus in die dunkle Seite der kultigen Hasenohren."Obwohl Hollywood als goldenes Land der Möglichkeiten für aufstrebende Stars jeglicher Herkunft mythologisiert wird, beginnen und enden leider auch einige der tragischsten Verbrechen der Unterhaltungsgeschichte in Hollywood. In der ersten Folge von «Death by Fame», "Celebrity Sexpert", die am 23. Januar um 21:20 Uhr ausgestrahlt wird, erzählt ID vom herzzerreißenden Tod von Drew Careys Ex-Verlobter und bekannter Hollywood-Sextherapeutin Dr. Amie Harwick, die am Tag nach dem Valentinstag ermordet aufgefunden wurde. Die Polizei muss herausfinden, wer zu so einer tödlichen Tat fähig sein könnte. Weitere Episoden befassen sich mit dem kaltblütigen Mord an der «The Voice»-Sensation und dem aufstrebenden Star Christina Grimmie, deren YouTube-Kanal einen Stalker mit finsteren Motiven anlockte; dem mazedonischen Model Adea Shabani, das mit großen Träumen in Los Angeles ankommt und dann auf mysteriöse Weise verschwindet; dem Schauspieler Lloyd Avery II, der nach seiner Hauptrolle in «Boyz N the Hood» über Nacht erfolgreich wurde und dann in einer bizarren Darstellung des Lebens, das die Kunst imitiert, auf der Flucht ist.