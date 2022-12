«Lametta fürs Ohr»: SR schickt saarländische Chöre auf Sendung

TV-News

Am ersten Weihnachtstag interpretieren zahlreiche Chorformationen verschiedene Weihnachtsklassiker neu.

Das Singen unterm Weihnachtsbaum ist in vielen Familien an Weihnachten eine feste Tradition – egal, wie schief es auch klingen mag. Wie es sich richtig anhören soll, machen am Ersten Weihnachtsfeiertag verschiedene Chöre aus dem Saarland im Saarländischen Rundfunk (SR) vor. Der öffentlich-rechtliche Sender setzt am Sonntag ab 18:15 Uhr aufZwölf Formationen aus dem gesamten Saarland, die der saarländische Chorverband zusammen mit SR 2 KulturRadio für die Sendung gewonnen hat, bringen stimmlichen Glanz in die Weihnachtszeit – vom Kinder- und Jugendchor über Männer- und Frauenensembles bis zum Showchor. Interpretiert werden Klassiker wie „Jingle Bells“, „Last Christmas“ und „Leise rieselt der Schnee“.Auch am heutigen 24. Dezember setzt der SR voll auf musikalische Unterhaltung und beginnt der Tag mit der Wiederholung vonmit Florian Silbereisen. Die dreieinhalb-stündige Show beginnt um 9:05 Uhr. Danach folgen(12:25 Uhr) mit Sonja Weissensteiner und DJ Ötzi,(14:25 Uhr) mit Florian Silbereisen,(17:45 Uhr) und(20:15 Uhr).