«Die große sternTV-Weihnachtsauktion» ist kein Hit

Quotennews

Im Vorfeld aber war Daniel Hartwich mit einer neuen Ausgabe von «Lego Masters» zu sehen.

Am Donnerstag stand die vorletzte Episode der Winterchampions-Edition vonauf dem Programm. Deutschlands einziger offiziell zertifizierter LEGO-Experte Rene Hoffmeister und LEGO-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes bewerteten die spektakulären Bauwerke, die die Kandidaten in der zweistündigen Sendung anfertigten.Die Produktion mit Daniel Hartwich, der die Show moderierte, lockte 0,98 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren an. Die Adaption der englischen Sendung fuhr einen Marktanteil von schlechten 3,6 Prozent ein. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern erzielte man 0,38 Millionen, sodass 6,6 Prozent Marktanteil möglich waren. Jan Hofer erreichte mit0,90 Millionen Zuschauer und 4,1 Prozent, in der Zielgruppe fuhr man sieben Prozent ein.war zwischen 22.35 und 00.15 Uhr angesetzt. Zwei Tage vor Heiligabend kam Steffen Hallaschkas Live-Show mit zahlreichen Geschenken, die recht günstig über den Tresen gingen, auf 0,95 Millionen Zuseher und einen Marktanteil von 6,4 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,26 Millionen gemessen, das führte zu einem Marktanteil von 7,2 Prozent.