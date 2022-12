«Snowfall» läutet im Februar 2023 das Ende ein

US-Fernsehen

Die sechste und letzte Staffel wird in wenigen Wochen ausgestrahlt.

Die mit Spannung erwartete sechste und letzte Staffel vonwird am Mittwoch, den 22. Februar um 22.00 Uhr auf FX Premiere haben und am nächsten Tag auf Hulu gestreamt. Die Premiere wird die ersten beiden Episoden der zehnteiligen finalen Staffel beinhalten. «Snowfall» wird international auf Disney+ unter dem Star-Bereich verfügbar sein.In dieser sechsten und letzten Staffel spielt die Handlung im Oktober 1986, als ein Bürgerkrieg droht, die Familie Saint zu zerstören. Franklin (Damson Idris) ist verzweifelt und gezwungen, seine Tante Louie (Angela Lewis) und seinen Onkel Jerome (Amin Joseph) auszurauben, nachdem sie vom ehemaligen CIA-Offizier Teddy McDonald (Carter Hudson) ausgelöscht wurden. In der Zwischenzeit hat Louie Franklins Rolle als Teddys einziger Käufer übernommen, ihren Neffen unterboten und dabei ein konkurrierendes Imperium aufgebaut. Franklin steht nun vor der Aufgabe, alle, die er liebt, und alles, was er aufgebaut hat, zu verlieren. Um das alles zu überstehen, muss er den KGB, die DEA und die CIA ausmanövrieren und die vollständig militarisierten und korrupten C.R.A.S.H.-Einheiten der LAPD umgehen.«Snowfall» wurde von John Singleton, Eric Amadio und Dave Andron entwickelt und wird von Singleton, Andron, Thomas Schlamme, Amadio, Michael London, Trevor Engelson, Walter Mosley, Julie DeJoie und John LaBrucherie produziert. Damson Idris fungiert ebenfalls als Produzent. Andron fungiert als Showrunner. «Snowfall» wird von FX Productions produziert.