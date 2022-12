Nielsen bestätigt: «Wednesday» ist ein Hit

US-Quoten

Inzwischen hat auch der amerikanische Analyst Daten vorgelegt.

Die von Tim Burton inszenierte Seriemit Jenna Ortega in der Hauptrolle der kultigen Addams-Family-Tochter wurde während des Zeitfensters vom 21. bis 27. November, in dem sie nur die letzten fünf Tage verfügbar war, fast sechs Milliarden Minuten lang angesehen. Dies ist die zweitgrößte jemals von Nielsen erfasste Streaming-Woche, nach der ersten vollen Woche der Verfügbarkeit von «Stranger Things» Staffel vier, in der die Serie 7,2 Milliarden Minuten angesehen wurde.Es ist auch davon auszugehen, dass «Wednesday» in der nächsten Woche mit der Messung seiner ersten vollen Verfügbarkeitswoche die Hitparade übertreffen wird. Nach den von Netflix selbst gemeldeten Zahlen stieg die Serie von 341,2 Millionen Sehstunden in den ersten fünf Tagen auf dem Streamingdienst auf 411,3 Millionen in der darauffolgenden Woche. Es gibt zwar eine offensichtliche Diskrepanz aufgrund der unterschiedlichen Messmethoden von Netflix und Nielsen (Netflix misst die Sehdauer auf allen Geräten weltweit, während Nielsen die Sehdauer in Minuten auf den TV-Bildschirmen in den USA allein misst), aber die Tendenz dürfte wahrscheinlich die gleiche bleiben.Mit jeweils 1,1 Milliarden Sehminuten gab es einen Gleichstand auf dem dritten Platz der Tabelle. Wiehatte auchseine erste volle Woche der Verfügbarkeit und wuchs auf 925 Millionen in den ersten vier Tagen der Verfügbarkeit. «The Crown» hatte seine dritte Woche in den Charts, seit sie mit dem Start von Staffel fünf wieder auftauchte. Die letzte Staffel des königlichen Dramas fiel von den 1,8 Milliarden Minuten der letzten Woche, wo sie auf Platz eins der Charts stand.