ITVX startet gut

England

Der Senderverbund legte um mehr als 130 Prozent zu.

ITVs neues VOD-Angebot ITVX hat die Streams des Senders im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 130 Prozent gesteigert. Neu veröffentlichte Zahlen des «Love Island»-Senders zeigen, dass ITVX in der ersten Woche nach seinem Start am 6. Dezember (8.-14. Dezember) 66,5 Millionen Streams verzeichnete. Dies entspricht einem Anstieg von 138 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021, als ITV Hub – der frühere VOD-Auftritt von ITV, der eher ein Catch-up-Dienst war – nur 28 Millionen Streams verzeichnete.Das Viertel- und Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft und Premium-Dramen wie «A Spy Among Friends» liefen laut ITV gut für den Streamer. In der Einführungswoche verzeichnete ITV mit 30 Millionen Streams am 10. Dezember den bisher größten Streaming-Tag, was auf die Übertragung von zwei WM-Spielen zurückzuführen ist: England gegen Frankreich und Marokko gegen Portugal.Die erfolgreichste Streaming-Woche für ITV war die Woche vom 22. bis 28. November mit 106,4 Millionen Streams, in der die letzte Woche von «I'm A Celebrity» und 16 Spiele der Fußballweltmeisterschaft, darunter England gegen die USA, übertragen wurden. Der neue Streaming-Dienst, der am 6. Dezember nach einer sanften Einführung offiziell gestartet wurde, ist eine Kombination aus ITV Hub, der werbefreien Variante ITV Hub+ und dem SVOD BritBox, einem ehemaligen Joint Venture zwischen ITV und BBC, das jetzt allein von ITV betrieben wird.