Neuer Termin für «Criss Angel's Magic with the Stars»

US-Fernsehen

Das Network plant nun, die Serie schon Mitte Januar an den Start zu bringen.

The CW Network hat einen neuen Termin für die Rückkehr der alternativen Wettbewerbsseriezur Saisonmitte bekannt gegeben, die nun am Freitag, den 20. Januar (21:00) im Anschluss an die Saisonmitte-Premiere vonzurückkehrt.Bereits angekündigte neue Episoden vonwerden zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren. In jeder Folge von der Criss Angel-Show trainieren zwei Prominente mit Criss und erlernen seine preisgekrönte, revolutionäre Magie, um gegeneinander anzutreten und eine atemberaubende Reihe von Zaubervorführungen zu kreieren.Die prominenten Konkurrenten müssen drei Hauptkategorien der Magie beherrschen, die sie vor einer dreiköpfigen Jury vorführen: Criss Angel, die mit dem Emmy ausgezeichnete Komikerin Loni Love und der Meistermagier Lance Burton, "der beste Magier der Welt" („Las Vegas Sun“). In jeder Folge wird der Prominente mit der höchsten Punktzahl den begehrten Goldenen Zauberstab gewinnen. Die Serie wird auf der AMYSTIKA-Bühne im Criss Angel Theater im Planet Hollywood Resort und Casino Las Vegas gedreht, wobei der gefeierte Komiker und Schauspieler Eddie Griffin als Moderator fungiert.