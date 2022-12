Buchclub

Das Buch ist die Fortsetzung von Salles Jones, das bereits im Jahr 2014 erschien.

Der 1966 in Göteborg geborene schwedische Autor Jakob Wegelius stellte im Juni 2022 seinen aktuellen Abenteuerroman „Sally Jones und die Schmugglerkönigin“ vor. Nachdem im April 2014 erschienenen Bestseller "Sally Jones - Mord ohne Leiche" gehen damit die Abenteuer der Gorilla-Dame Sally Jones weiter.Sally Jones ist eine sehr mutige und kluge Affendame, die ein hohes technisches Verständnis besitzt und darüber hinaus noch sehr emphatisch ist. Sally bringt sich viele Dinge selber bei, kann Menschen sehr gut verstehen und kann ebenfalls auch lesen und schreiben. Sprechen kann Sally allerdings nicht. Am liebsten schraubt Sally in ihrem Blaumann an Maschinen und Motoren herum.Die Geschichte, um die es in dem Abenteuerroman Sally Jones und die Schmugglerkönigin geht, spielt in den 1920er-Jahren und nimmt ihren Anfang in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Sally und ihr Freund und Mentor Kapitän Koskela, den sie "Chief" nennt, müssen ihr Boot, die Hudson Queen, auf dem sie leben, in Ordnung bringen. Um alle Arbeiten an ihrem Schiff durchführen zu können, benötigen sie allerdings einiges an Geld. Sally und ihr Freund Koskela verdienen sich dazu als Tagelöhner das benötigte Geld. Nach getaner Arbeit kehren Sally und ihr Freund abends auf ihr Schiff zurück, wo sie auch wohnen. Sally bemerkt eines Abends, dass jemand an Bord ihres Schiffes gewesen sein muss und es durchsucht hat.Nachdem Sally und Koskela sich auf ihrem Schiff umgesehen haben, ob etwas fehlt oder beschädigt ist, finden die beiden eine kostbare Perlenkette. Da Sally und Koskela sehr aufrichtig sind, möchten sie die wertvolle Perlenkette ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben und machen sich dazu auf die Suche nach diesem. Ihre Suche führt sie schließlich bis nach Schottland, zu einer alten Chinesin, die den beiden mehr über das Schmuckstück erzählen kann. Die Chinesin verrät ihnen, dass die Kette ehemals einem gewissen Shetland Jack gehört hatte. Shetland Jack war ein bekannter Perlenfischer und hatte sie für seine Tochter Rose anfertigen lassen. Jacks Tochter verschwand allerdings unter mysteriösen Umständen.Auf ihrer Reise, um die Kette dem rechtmäßigen Besitzer wieder zurückgeben zu können, verstricken sich Sally und ihr Freund immer tiefer in diese undurchsichtige Geschichte, bis sie schließlich von der Schmugglerkönigin Moira und ihrer Bande gefangen genommen werden. Moira droht Sally zu töten, wenn Koskela nicht einen Schmuggelauftrag für sie erledigt.Sally Jones und die Schmugglerkönigin ist ein sehr atmosphärischer Roman, der den Leser bis ins schottische Hochland und in die Unterwelt von Glasgow führt. Dabei wird der Leser durch die sehr empathischen Protagonisten und ihre Freundschaft zueinander in ihren Bann gezogen.