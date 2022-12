BYUtv beginnt das Jahr 2023 mit der Rückkehr von Fan-Favoriten

US-Fernsehen

Auch das CBBC-Teenager-Sci-Fi-Drama «Silverpoint» wird in das Programm aufgenommen. Die komplette erste Staffel wird am 5. Februar online first ausgestrahlt.

BYUtv hat sein Programm für den Winter 2023 bekannt gegeben, darunter die achte Staffel der Hidden-Camera-Serie(Sonntag, 15.1., 19.00 Uhr), die fünfte Staffel von(20.00 Uhr) mit Para-Sportlern, die dritte Staffel des Familienwettbewerbs(21.00 Uhr) und die fünfte Staffel des auf Service fokussierten(ab 19.2. 19.30 Uhr). Diese non-fiktionalen Serien werden wöchentlich auf BYUtv und der BYUtv-App zu sehen sein, wobei die ersten fünf Episoden von «Making Good» am 19. Februar ausgestrahlt werden. Ebenfalls neu im Programm ist das CBBC-Science-Fiction-Dramafür Teenager, dessen komplette erste Staffel am 5. Februar online first ausgestrahlt wird.„Wir waren schon immer der Meinung, dass es wichtig ist, den Geist und die wohltätigen Gefühle von Weihnachten das ganze Jahr über mit uns zu teilen, daher freuen wir uns sehr, den Januar mit so hoffnungsvollen neuen Episoden einiger unserer Fan-Lieblinge einläuten zu können, die diesen Geist wahrhaftig verkörpern", sagte Andra Johnson Duke, Leiterin der Inhaltsabteilung bei BYUtv.„«Random Acts» und «Making Good» veranschaulichen, wie viel jeder von uns bewirken kann, wenn wir in unserem eigenen Umfeld Freundlichkeit verbreiten. Wir erhalten so viele ermutigende Rückmeldungen von Zuschauern, dass diese Sendungen sie dazu inspiriert haben, sich in ihrer eigenen Gemeinde ehrenamtlich zu engagieren, und das bedeutet uns sehr viel. «All-Round Champion» und «Survivalists» sind eine perfekte Mischung aus Sportlichkeit und Herz und bieten wirklich etwas für jeden in der Familie. Diese Saison hält für die Zuschauer viele Überraschungen bereit, und wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer einschalten“, so Duke weiter.