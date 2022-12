«The Nurse» startet 2023

International

Die Dänen werden neben der Serie auch den Film «A Beautiful Life» herausbringen.

Im Jahr 2023 wird Netflix zwei neue dänische Titel in sein Programm aufnehmen.ist eine Serie, die auf dem gleichnamigen Buch von Kristian Corfixen basiert und die wahre Geschichte der dänischen Krankenschwester erzählt, die wegen versuchten Totschlags an vier Patienten im Nykøbing Falster Hospital verurteilt wurde.Produziert von SAM Productions und unter der Regie von Kasper Barfoed, spielt Josephine Park («Baby Fever») die dänische Krankenschwester Christina Aistrup Hansen und Fanny Louise Bernth («Ride Upon a Storm») die Kollegin Pernille Kurzmann Larsen.ist ein Spielfilm über Elliott, einen jungen Fischer mit einer außergewöhnlichen Stimme, der die Chance seines Lebens erhält, als die hochkarätige Managerin Suzanne ihn auf einer Party entdeckt. Elliott wird von dem dänischen Sänger Christopher in seiner allerersten Hauptrolle gespielt. Dieser dänische Spielfilm wird von SF Studios in Koproduktion mit Rocket Road Pictures produziert und von Mehdi Avaz inszeniert.