Annika Ernst wurde in keine Schublade gesteckt

Interview

Sie kommt aus der nördlichen Stadt Schleswig, ist aber in Bayern und Österreich unterwegs. Ernst steht seit zwei Jahren für «Der Bergdoktor» vor der Kamera zu sehen.

Ich spiele die Rolle der ehrgeizigen und intelligenten Chirurgin “Dr. Johanna Rüdiger“.Ich denke, dass es vielen Menschen in einer Welt, wo so vieles nur einen Klick entfernt ist, unbewusst gefällt, wenn etwas nicht unmittelbar verfügbar ist - denn dadurch wächst ja auch die Spannung und die Vorfreude!Ich persönlich mag es z.B. auch sehr, wenn bei einem Streamingdienst (wie z.B. bei WOW) nicht gleich zum Start die komplette Staffel online gestellt wird, sondern jede Woche eine neue Folge dazu kommt.Am Ende der Staffel 15 wurde ja enthüllt, dass die Geschichte um die vermeintliche Affäre von Dr. Kahnweiler und Dr. Johanna Rüdiger nicht der Wahrheit entsprach, denn Dr. Rüdiger ist mit einer anderen Ärztin aus dem Krankenhaus zusammen. Da diese leider noch mit einem Mann verheiratet ist, kommt es zu einigen größeren und kleineren Konflikten...Ich bewundere jeden, der einen medizinischen Beruf ausübt, vom Krankenpfleger bis zur Hirnchirurgin.Chirurg*innen besitzen eine unglaubliche Ruhe und Ausdauer, insofern wäre ich wahrscheinlich nicht sehr geeignet für den Beruf - ich bin eher der Typ, der Dinge schnell erledigen möchte.Zurzeit leider nicht, was aber nicht unbedingt dem geschuldet ist, dass ich Krankenhausserien oder -filme nicht mögen würde.Mein Lieblingsgenre ist allerdings “Fantasy“ und da wird auf den verschiedenen Streamingdiensten gerade so viel Tolles angeboten, dass ich zeitlich schlichtweg einfach nicht dazu komme, viel anderes zu schauen.Ich liebe den Norden, aber inzwischen bin ich ein sehr großer Fan der Alpen, der Berge generell. Mein Freund ist ja auch Österreicher und wir verbringen einen Teil des Jahres im Lungau (in der Nähe von Salzburg).Ich muss allerdings sagen, dass ich an die “angeborene Fitness“ der Österreicher, obwohl ich viel Sport treibe, nicht rankomme. Wenn ich die Einheimischen mit Nicht-E-Bikes den Berg hochstrampeln sehe, ziehe ich zwar den Hut, aber bleibe dann doch lieber Zuschauer und fahre mit der Gondel nach oben, um die tolle Aussicht zu genießen.Auf jeden Fall! Ich habe im Jahr 2020, wo ich beim «Bergdoktor» eingestiegen bin, auch das Wandern angefangen, was mich sehr erfüllt. Zudem liebe ich die österreichische Küche, vor allem die köstlichen Süßspeisen!Ich habe das große Glück, zurzeit zwischen den Standorten Rügen, Berlin und Österreich zu pendeln. Das bedeutet zwar viele Stunden im Zug, was ich aber gerne in Kauf nehme, denn ich liebe die Abwechslung! Einen Favoriten kann ich im Moment gar nicht nennen, die Mischung macht’s!Nein, ich habe die Teilnahme gar nicht bereut. Erstens war die Drehzeit wirklich sehr aufregend und abwechslungsreich und zweitens habe ich darüber auch indirekt tolle Leute aus dem Business kennengelernt. So hat z.B. der großartige Regisseur Thomas Jahn (u.a. «Knocking on Heavens Door») mich in der Show gesehen und daraufhin für die weibliche Hauptrolle in der Sat.1-Serie «Einstein» besetzt.Ich hatte und habe immer noch das große Glück, in keine “Schublade“ gesteckt worden zu sein. So habe ich schon die unterschiedlichsten Rollen gespielt: von der taffen Kommissarin über die gerissene Anwältin, die liebende Mutter bis hin zur unterwürfigen Mörderin aus Notwehr. Jede Rolle gibt mir unglaublich viel und gerade auch in vermeintlich kleineren Rollen lässt sich viel Spielraum entdecken, den mir Regisseure zumeist auch gewähren, da mir meine Rollen, egal, ob “gut“ oder “böse“, immer sehr ans Herz gehen.