Ted Sarandos könnte 40 Millionen erhalten

Vermischtes

Reed Hastings Gehalt bleibt bei 34,7 Millionen US-Dollar.

Das Gehaltspaket von Ted Sarandos, Co-CEO und Chief Content Officer von Netflix , wird im nächsten Jahr eine potenzielle Gesamtauszahlung von 40 Millionen US-Dollar erhalten - was seinem Vergütungsplan von 2022 entsprechen würde. Reed Hastings, Co-CEO und Chairman, wird im nächsten Jahr dasselbe Vergütungspaket wie 2022 erhalten, mit einem Gehalt von 650.000 Dollar und Aktienoptionen im Wert von etwa 34 Millionen Dollar.Mit den Vergütungspaketen für 2023 führt Netflix die Boni für seine Top-Manager wieder ein, nachdem sie in den letzten Jahren ausgesetzt worden waren, sowie neue Gehaltsobergrenzen für Hastings, Sarandos und COO und Chief Product Officer Greg Peters. Netflix hat die vom Vergütungsausschuss des Vorstands festgelegten Gehaltspakete am Freitag in einem SEC-Bericht bekannt gegeben.Das Grundgehalt von Sarandos sinkt von 20 Millionen Dollar in diesem Jahr auf 3 Millionen Dollar im Jahr 2023; gleichzeitig hat er im nächsten Jahr Anspruch auf einen neuen Leistungsbonus von 17 Millionen Dollar. Auch er soll Aktienoptionen im Wert von 20 Millionen Dollar erhalten.