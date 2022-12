Pamela Anderson darf Ende Januar ihre Geschichte erzählen

US-Fernsehen

Nachdem Anfang des Jahres in «Pam & Tommy» eine fiktionalisierte Version ihres Lebens erzählt wurde, spricht Pamela Anderson nun bei Netflix über ihre Beziehung zu Tommy Lee.

Hulu erzählte im Frühjahr dieses Jahres ausführlich die Liebesgeschichte von Pamela Anderson und Tommy Lee, deren Privatestes durch ein geklautes Sexvideo in den 90ern an die Öffentlichkeit drang und das Internet nachhaltig veränderte. Noch bevor das Staffelfinale, das hierzulande bei Disney+ zu sehen war, veröffentlicht wurde, kündigte Pamela Anderson bei der Konkurrenzplattform Netflix ihre Version der Geschichte an. Nun steht fest, wann das Porträt über die «Baywatch»-Darstellerin erscheinen wird.wird am 31. Januar veröffentlicht. Der Film soll einen Einblick in das Leben und die Karriere des Sexsymbols und des Menschen Pamela Anderson gewähren. Dabei sollen ihre Entwicklung vom „Mädchen aus der Kleinstadt zur international bekannten Schauspielerin, Aktivistin und hingebungsvollen Mutter“ aufgezeigt werden. Pamela Anderson erzählt mit privaten Videos und Tagebucheinträgen in ihren eigenen Worten von ihrem Aufstieg zum Ruhm, holprigen Beziehungen und dem berüchtigten Sextape-Skandal.Pamela Anderson kündigte die Doku bereits vor dem Erscheinen der finalen «Pam & Tommy»-Folge an und schrieb damals in den Sozialen Medien: „Mein Leben / Tausend Schwächen / Eine Million Fehleinschätzungen / Verrucht, wild und verloren / Nichts, dem man gerecht werden könnte / Ich kann euch nur überraschen / Kein Opfer, sondern eine Überlebende / Und lebendig, um die wahre Geschichte zu erzählen.“