«Ginny & Georgia» geht endlich weiter

Nach zwei Jahren Pause setzt Netflix die Drama-Serie kurz nach dem Jahreswechsel fort.

Im Februar 2021 veröffentlichte Netflix eine Drama-Serie, die sich zum Hit entwickelte:. Erzählt wurde die Geschichte der 30-jährigen Georgia Miller (Brianne Howey), die mit ihrer halb so alten Tochter Ginny (Antonia Gentry) und ihrem jüngeren Sohn Austin (Diesel La Torraca) in eine Stadt in New England umzieht, um ihnen ein besseres Leben, als sie früher hatte, zu ermöglichen. Trotz des großen Erfolgs dauerte es fast zwei Monate, bis die Verantwortlichen grünes Licht für eine zweite Staffel gaben.Nun wird die Serie nach knapp zwei Jahren Pause am 5. Januar mit zehn neuen Folgen fortgesetzt. Im Zentrum der Handlung steht die Frage, wie Ginny mit dem Wissen leben kann, dass die eigene Mutter eine Mörderin ist. Sie tut sich damit schwer, dass ihr Stiefvater Kenny keines natürlichen Todes gestorben ist, sondern von Georgia umgebracht wurde – noch dazu, um sie zu beschützen. Georgia hingegen würde das alles viel lieber vergessen, denn sie hat schließlich eine Hochzeit zu planen. Die Vergangenheit scheint sie allerdings immer wieder einzuholen.Neben Howey, Gentry und La Torraca spielen in weiteren Hauptrollen Jennifer Robertson als Ellen, Felix Mallard als Marcus, Sara Waisglass als Maxine, Scott Porter als Bürgermeister Paul Randolph, Raymond Ablack als Joe, Katie Douglas als Abby und Chelsea Clark als Norah. Komplettiert wird der Cast von Nathan Mitchell, Sabrina Grdevich, Humberly Gonzalez, Mason Temple, Nikki Roumel, Tameka Griffiths, Rebecca Ablack, Aaron Ashmore, Daniel Beirne und Alex Mallari Jr. James Genn, Audrey Cummings, Daniskha Esterhazy, Sharon Lewis, Rose Troche führten bei den Folgen Regie.