RTL-«Sisi» kommt ins Stocken

Im letzten Jahr schickte RTL eine neue Version von «Sisi» über den Äther - mit großem Erfolg. Seit gestern läuft die 2. Staffel im TV.

Am 28. Dezember 2021 wollte es RTL wissen. Während die klassischen «Sisi»-Verfilmungen jedes Jahr vor Silvester und Neujahr laufen, traut sich der Köln-Sender an eine neue Version. Noch immer klassisch und zur Kaiserzeit nicht unnötig gezwungen auf modern gemacht. Das Konzept kommt an.holt 2021 in den Tagen vor Silvester zwischen 2,04 und 2,53 Millionen Zuschauer nach Köln, der Marktanteil lag im schlechtesten Fall bei 6,9 Prozent, im besten Fall bei 8,8. Die klassische Zielgruppe wollte den neuen «Sisi»-Ansatz mit Reichweiten zwischen 0,7 und 0,99 Millionen würdigen, hier waren Marktanteile zwischen 10,5 und 13,5 Prozent möglich.Kurzum: «Sisi» war in den ersten sechs neuen Folgen ein voller Erfolg. Das Bestellen einer zweiten Staffel erschien damit als nur logisch. Ein Jahr später nimmt sich RTL vor, diese 2. Staffel an den Tagen vor Silvester zu programmieren. Doch es erscheint weniger Vertrauen in der Produktion zu stecken. Wieder gibt es sechs Folgen, wieder wurden alle Folgen im Vorfeld bei RTL+ veröffentlicht, doch ist der Sendeplan unterschiedlich. Es gibt keine drei Abende mit je einer Doppelfolge, sondern zwei Abende mit je drei Folgen. Schon der gestrige 27. Dezmeber zeigt, dass RTL wohl berechtigt mit etwas weniger gerechnet hat.Folge eins der 2. Staffel holt in der gestrigen Primetime 1,41 Millionen Zuschauer und 0,48 Millionen Umworbene, die Marktanteile damit bei soliden 5,0 und 7,5 Prozent. Ab 21:20 Uhr schauten noch 1,35 Millionen Fernsehzuschauer die zweite Folge, die Zielgruppe blieb mit 0,47 Millionen recht stabil, während der Marktanteil auf 7,4 Zielgrupen-Prozent sank und sich bei 5,0 Prozent im Gesamten hielt. Den Abschluss machte Folge drei ab 22:20 Uhr vor noch immer 1,35 Millionen Zuschauern, der Marktanteil stieg der Uhrzeit geschuldet auf 6,3 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen hielten die Reichweite 0,46 Millionen, der Marktanteil stieg auf hier auf 8,6 Prozent. Ob nun also die Handlung der zweiten Staffel weniger packend ist, oder sich RTL grundsätzlich an einer zweiten Staffel die Finger verbrennt, zeigt sich wohl erst nach heute Abend.