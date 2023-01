«Funny Woman»: Sky zeigt Serienadaption des Hornby-Romas im Februar

TV-News

Die Serie mit Gemma Arterton und Rupert Everett basiert auf dem Roman „Funny Girl“ von Nick Hornby.

Sky versetzt sein Publikum ab dem 9. Februar in die „Swinging Sixties“ in London, denn dann veröffentlicht der Bezahlsender die Serieals komplette Staffel auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf. Ab 20:15 Uhr strahlt auf Sky Atlantic Doppelfolgen der sechsteiligen Adaption des Nick-Hornby-Romas „Funny Girl“ aus. Besetzt ist «Funny Woman» Mit Gemma Arterton («James Bond – Ein Quantum Trost») und Rupert Everett («Die Hochzeit meines besten Freundes»).Zur prominenten Besetzung gehören zudem Tom Bateman («Mord im Orient-Express»), David Threlfall («Shameless») und Arsher Ali («Avenue 5», «The Fear Index»). Erzählt wird die Reise von Barbara Parker (Arterton) die von einer Fernseh-Karriere als Komikerin träumt und dafür ihre provinzielle Heimat für das lebendige London eintauscht. In der Hoffnung, einen Job im West End zu bekommen, endet sie als Hutverkäuferin in einem Kaufhaus. Nicht gerade der große Wurf und auch nur für sehr kurze Zeit. Dafür lernt sie eine Freundin kennen: Marjorie aus der Schuhabteilung, die ihr eine Unterkunft anbietet. Tatsächlich mangelt es Barbara nicht an Angeboten, als sie den Theateragenten Brian Debenham (Everett) kennenlernt. Der verpasst ihr erst einmal einen raffinierteren Namen, "Sophie Straw", und will sie als blonde Sexbombe im Bikini vermarkten. Aber nicht mit Sophie: Heimlich mogelt sie sich zu einem Vorsprechen für eine TV-Sitcom mit ihren Comedy-Helden, dem Team der Radiosendung "The Awkward Squad". Leider wird sie abgewimmelt und muss als Fächertänzerin in einem Stripclub arbeiten, um Geld zu verdienen. Doch die nächste Chance lässt nicht lange auf sich warten.Kreiert wurde «Funny Woman» von Morwenna Banks, die auch die Drehbücher für die sechs Folgen schrieb. Gemeinsam mit Arterton und Andrea Calderwood, Gail Egan sowie Nick Hornby fungierte Banks auch als Executive Producerin. Die Regie übernahm Oliver Parker.