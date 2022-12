3 Quotengeheimnisse

Gibt es eine Weihnachtsformel, die bedeutet, dass Klassiker extrem beliebt sind? Wir schauen uns ein paar Zahlen an.

Am ersten Weihnachtsfeiertag strahlte Kabel Eins gleich alle Filme aus. Der erste Teil lief um 08.25 Uhr und lockte 0,49 Millionen Zuschauer an, mit 0,09 Millionen Umworbenen landete die Fernsehstation bei 5,5 Prozent. Zwei Stunden später waren 0,69 Millionen Zuseher möglich. Nun waren schon 0,14 Millionen junge Menschen dabei, die den Sender zu 6,2 Prozent verhalfen. Der dritte Teil, der um 12.20 Uhr über den Sender lief, hatte schon 0,79 Millionen. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,18 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 7,1 Prozent.Die Ausstrahlungen von großen Spielfilmen mit Julia Roberts hat deutlich abgenommen. Die Komödie, die den internationalen Titel «Runaway Bride» trägt, lief das letzte Mal vor zwei Jahren bei den großen Fernsehsendern. VOX hat die Komödie von Josann McGibbon und Sara Parriott, der unter Gerry Marshall entstand, auch nur am ersten Feiertag um 08.55 Uhr angesetzt. 0,26 Millionen Menschen schalteten ein, darunter 0,10 Millionen Werberelevante. Schade, dass es nur für 5,3 Prozent reichte.Event-Programmierungen können beim Publikum ein großes Interesse auslösen. Am ersten Weihnachtsfeiertag setzte Nitro zwischen 16.40 und 02.00 Uhr auf fünf Edgar Wallace-Filme. Besonders gut lies es mit dem Film aus dem Jahr 1964, der um 18.25 Uhr gelaufen ist. 0,57 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen dem Sender zu tollen 2,8 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 0,11 Millionen ein, das bedeutete 2,7 Prozent.