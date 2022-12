Street-Art hält bei 3sat Einzug

TV-News

Die dreiteilige Reihe wird am Montag, Dienstag und Mittwoch gesendet.

Der deutsch-österreichische-schweizerische Kultursender 3sat strahlt in der kommenden Woche die Reiheaus. Die Produktion übernahmen Ann-Catrin Malessa und Maria Miler, deren Ergebnis am Montag, Dienstag und Mittwoch um 19.20 Uhr im Programm zu sehen ist. Die Sendungen gibt es bereits auf ardkultur.de.Mit welchen aktuellen politischen Strömungen fühlt sich die Urban-Art-Szene verbunden? Damit befasst sich die erste Folge der Reihe «Re:volte – zwischen Protest und Vandalismus» am Montag, 2. Januar 2023, 19.20 Uhr. Ist die Szene in die Prozesse wie die Kuratierung involviert oder bringt der Kunstmarkt auch Zwänge mit sich? Das sind unter anderem die Themen der zweiten Folge «Re:new – zwischen Alltagskultur und Ausstellungen» am Dienstag, 3. Januar 2023, 19.20 Uhr.Urban Art ist längst im Mainstream angekommen und das wird besonders für Investoren und Hauseigentümer interessant. In Wiesbaden bemalt Case MaClaim eine Fassade in Kooperation mit einer Wohnungsbaugesellschaft und zeigt damit, dass nicht jede Kooperation etwas Schlechtes mit sich bringen muss. Dabei ist die Street-Art-Szene gerade in von Gentrifizierung bedrohten Städten wie Berlin eng mit Initiativen, die für Freiflächen kämpfen, verbunden. Wie sehen gelungene kommerzielle Kooperationen aus? Und was ist Artwashing? Mit diesen Fragen, aber auch, mit der Frage, welche Rolle Urban Art in der Stadtentwicklung, Tourismus und urbaner Kultur spielt, setzt sich die letzte Folge der Reihe «Re:claim – zwischen Kunst und Kommerz» am Mittwoch, 4. Januar 2023, 19.20 Uhr, auseinander.