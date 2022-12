Disney+ setzt «The Bad Batch» im Januar fort

TV-News

Die zweite Staffel der «Star Wars»-Animationsserie ließ anderthalb Jahre auf sich warten.

Kurz nach dem Jahreswechsel dürfen sich «Star Wars»-Fans auf neue Ware freuen. Die Animationsseriestartet am 4. Januar bei Disney+ in seine zweite Runde, die erneut 16 Folgen umfassen wird. Damit hat sich der Streamingdienst anders entschieden als bei der Veröffentlichung von «Das Buch von Boba Fett», das 2021 „zwischen den Jahren“ am 29. Dezember erschien.Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Clone Force 99, auch bekannt als «Bad Batch» – eine Gruppe von Elite-Klonsoldaten mit genetischen Mutationen –, die nach den Klonkriegen gewagte Söldnermissionen unternehmen. In den neuen Folgen sind Monate vergangen seit den Geschehnissen auf Kamino, und die «Bad Batch» fliegen auch nach dem Fall der Republik weiter durch das Imperium. Auf einer Reihe von spannenden Söldnermissionen, die sie an überraschende und gefährliche neue Orte führen, treffen sie auf Freunde und Feinde – sowohl neue als auch altbekannte.Dee Bradley Baker lieh in der ersten Staffel gleich zehn Charakteren seine Stimme, darunter allen Mitgliedern der «Bad Batch» Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair, and Echo. Als deutscher Synchronsprecher war Martin Keßler im Einsatz, der eins-zu-eins die Aufgaben übernahm. Die zweite Hauptrolle spricht Michelle Ang als Omega, die von Lina Rabea Mohr synchronisiert wurde. Lucasfilm und Lucasfilm Animation produzieren «Star Wars: The Bad Batch».