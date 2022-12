Rundschau

Für die neuen Spiele und Nebenfiguren wurde «Alice in Borderland» gelobt. Das Ende soll hingegen eine Katastrophe sein. Helfen andere Serien zum Bingen?

«Neuland» (seit 14. November in der ZDFmediathek)

«Alice in Borderland» (2. Staffel seit 22. Dezember bei Netflix)

«Ein Sturm zu Weihnachten» (seit 16. Dezember bei Netflix)

«Emily in Paris» (seit 21. Dezember bei Netflix)

«Immer für dich da» (seit 2. Dezember bei Netflix)

Die schwer traumatisierte Berufssoldatin Karen Holt unterbricht unwillig ihren Auslandseinsatz in Mali, nachdem ihre Schwester spurlos verschwunden ist. Nach 20 Jahren kehrt sie in ihr Elternhaus zurück, um sich ihrer beiden Nichten anzunehmen. Ihre alte Heimat findet sie vollkommen gentrifiziert vor. Doch Alexandras Verschwinden wirft einen Schatten auf die vermeintliche Idylle und unter den Dächern der NachbarInnen und neuen FreundInnen brodelt es. Auch an der Grundschule der jüngsten Nichte spielen sich bedrohliche Dinge zwischen den Kindern ab. Was verbirgt sich hinter den hellen Fassaden der stattlichen Häuser? Wie hoch darf der Preis für die Optimierung des eigenen Lebensglücks und der eigenen Kinder sein? Und wozu ist man fähig, wenn man alles besitzt, aber die Angst, es zu verlieren, ständig da ist?Die Spiele sind tödlicher und die Welt wilder und grausamer. Wird Arisu wieder in die wahre Welt zurückkehren – und wird es all das wert sein, was er verloren hat?Als Reisende und Belegschaft in den letzten Stunden vor Weihnachten wetterbedingt an einem Flughafen festsitzen, kommt es zwischen ihnen zu schicksalhaften Begegnungen.Ein Jahr nachdem Emily für ihren Traumjob nach Paris gezogen ist, gerät sie beruflich und in der Liebe an einen Wendepunkt, der sie dazu zwingt, Zukunftsentscheidungen zu treffen.Für Kate und Tully ist kein Hindernis zu groß, wenn es um ihre lebenslange Freundschaft geht. Doch könnte ein Fehltritt sie für immer entzweien?