«Jack Ryan» startet auf Platz drei

Die Hitliste wird von zahlreichen Neustarts wie «Glass Onion», «Emily in Paris» und «Alice in Borderland» belegt.

Für Netflix hat sich das deutsche Weihnachtsfest sehr gelohnt, denn die jüngsten Veröffentlichungen zogen an den zahlreichen Sitcom-Reruns vorbei. In den Charts der Firma Goldmedia belegten lediglich «Modern Family» und «Two and a Half Men» die Plätze neun und zehn. Die modernen Sitcom-Klassiker sicherte sich 2,08 sowie 1,75 Millionen Abrufe. Die neue Nummer eins ist, die dritte Staffel wurde zwei Tage vor Heilig Abend veröffentlicht. Das hat sich gelohnt, denn 5,62 Millionen Abrufe wurden gemessen.Der Spielfilmzog viele deutschsprachigen Netflix-Kunden an. 4,84 Millionen Aufrufe wurden gemessen. Die Amazon-Serie, die am 21. Dezember veröffentlicht wurde, erreichte 4,63 Millionen Abrufe. Die Fans der Serie mussten über drei Jahre auf eine neue Staffel warten, allerdings ist eine vierte Runde schon zugesichert. Das japanische Survival-Drama, dessen Auflösung harsche Kritik nach sich zog, verbuchte vier Millionen deutsche Klicks.folgt auf dem fünften Rang, die Serie mit James Spader sicherte sich 2,78 Millionen Aufrufe. Unterdessen warweiterhin beliebt, nun wurden 2,77 Millionen Abrufe registriert.darf sich über 2,76 Millionen Abrufe freuen,wurde 2,75 Millionen angeklickt. Übrigens: Der Disney-Film, der seit 23. Dezember bei Disney+ verfügbar ist, hat 700.000 Aufrufe gesammelt.