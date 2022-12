TikTok entlässt Abhör-Mitarbeiter

Vermischtes

Der chinesische Konzern sagte, er habe die Angestellten frei gestellt, die US-Journalisten überwachten.

Vier Mitarbeiter von ByteDance haben gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen, indem sie in unzulässiger Weise auf Daten von TikTok-Nutzern in den USA, darunter zwei Journalisten, zugegriffen haben, um die Quelle von Informationslecks aufzuspüren, so ein interner Bericht des chinesischen Unternehmens. ByteDance sagte, es habe alle vier Mitarbeiter, zwei in den USA und zwei in China, wegen "Fehlverhaltens" entlassen.Der interne Bericht von ByteDance, über den die New York Times zuerst berichtete, ergab, dass die Mitarbeiter über ihre TikTok-Konten auf IP-Adressen und andere Daten von zwei in den USA ansässigen Reportern - einer für BuzzFeed News und einer bei der Financial Times - sowie auf mehrere mit den Reportern verbundene Personen zugriffen. Die Mitarbeiter, die an der Überwachung beteiligt waren, versuchten herauszufinden, ob sich die Journalisten in der Nähe anderer ByteDance-Mitarbeiter aufgehalten hatten, so die „Times“.Ein Sprecher von TikTok sagte in einer Erklärung gegenüber „Variety“: "Das Fehlverhalten dieser Personen, die nicht mehr bei ByteDance beschäftigt sind, war ein ungeheuerlicher Missbrauch ihrer Befugnisse, um Zugang zu Nutzerdaten zu erhalten. Dieses Fehlverhalten ist inakzeptabel und steht nicht im Einklang mit unseren Bemühungen bei TikTok, das Vertrauen unserer Nutzer zu gewinnen. Wir nehmen die Datensicherheit unglaublich ernst und werden unsere Zugangsprotokolle, die seit diesem Vorfall bereits deutlich verbessert und gehärtet wurden, weiter verbessern."