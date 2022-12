Netflix-Aktie soll man wieder kaufen

Wirtschaft

Die Analysefirma hat das Streamingunternehmen für seine Arbeit gelobt.

Die Netflix-Aktie stieg am Donnerstagmorgen um mehr als 6 Prozent, nachdem das Analystenhaus CFRA die Aktie zweimal von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 225 auf 310 $ pro Aktie angehoben hatte. Allerdings haben die Verantwortlichen auch mitgeteilt, dass man dieses Ziel halten könne, wenn man keine Sportrechte kaufen werde.Die satte Anhebung um 85 $ wurde in einer Research-Note von Kenneth Leon von CFRA vom Mittwoch erklärt, der schrieb: "Neben der klassenbesten Plattform von NFLX für einfache Suche und Personalisierung erwarten wir, dass neue Original-Inhalte wie «Emily in Paris», «Glass Onion» und «Blood Origin» dem Abonnement zugute kommen und die Abwanderung verringern werden. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass NFLX kein großes Sportereignis oder einen Sponsor braucht, der einen großen Verlustbringer darstellen könnte. Wir glauben, dass es für die Wettbewerber schwierig sein wird, NFLX, einen der wenigen profitablen Streaming-Anbieter mit globaler Reichweite, einzuholen."Neben der Attraktivität der Netflix-Neuveröffentlichungen zu den Feiertagen nannte Leon die kürzlich gestartete werbefinanzierte Ebene des Unternehmens und die fortgesetzten Bemühungen, gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern vorzugehen, als kommende Katalysatoren für neue Einnahmequellen.