Sperrt Netflix bei Passwort-Sharing Kunden aus?

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Netflix seine Kunden keine Konten kündigt.

Ab nächstem Jahr wird Netflix seine Kunden zur Kasse bitten, wenn es feststellt, dass sie ihr Konto mit Personen außerhalb ihres Haushalts teilen - ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes. Nutzer, die sich weiterhin über die Netflix-Regeln für die gemeinsame Nutzung von Passwörtern hinwegsetzen, müssen jedoch vorerst nicht mit drakonischen Konsequenzen rechnen: Das Unternehmen wird weder das Konto kündigen, selbst wenn Passwörter weitergegeben werden, noch wird Netflix ohne Zustimmung des Kunden zusätzliche Gebühren erheben.Anfang 2023 plant Netflix die Einführung eines durchdachten Ansatzes zur Monetarisierung des Account-Sharings", der über die ersten Testmärkte in Lateinamerika hinausgeht, wie das Unternehmen im Oktober mitteilte. Dies wird Passwort-Sharer dazu ermutigen, Unterkonten ("Extra Members") zu erstellen und für Personen außerhalb ihres Haushalts zu bezahlen.Und wenn die Kunden nicht für Passwort-Huckepack zahlen? Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Netflix in der ersten Phase der Einführung der kostenpflichtigen Mitbenutzung am aggressivsten vorgehen will, indem es die Zuwiderhandelnden mit E-Mail-Erinnerungen und -Benachrichtigungen anspornt.