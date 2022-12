«Pathaan»: Indische Zertifizierungsstelle hat Sorgen

International

Durch diverse Farben in dem Spielfilm könnte eine Anspielung verschiedener Religionen angedeutet werden.

Am 12. Dezember brach in Indien eine Kontroverse aus, als der Song "Besharam Rang" - wörtlich schamlose Farbe - veröffentlicht wurde. Ein Teil des Songs zeigt Padukone in orangefarbener Badekleidung und Khan in einem grünen Hemd. Einige sahen die Farbe Orange als Safran - die Farbe, die mit Indiens regierender hindu-nationalistischer Partei, der BJP, assoziiert wird. Grün ist die Farbe, die traditionell mit dem Islam assoziiert wird. Indien hat eine lange Geschichte von Zusammenstößen zwischen den beiden Religionen. Dieser Song soll in dem Spielfilm «Pathaan» verwendet werden.Zwei Tage später erklärte Narottam Mishra, der Innenminister des von der BJP regierten zentralindischen Bundesstaates Madhya Pradesh, gegenüber den Medien, dass die Kostüme in dem Lied "anstößig" seien und der Film mit einer "schmutzigen Einstellung" gedreht worden sei, und warnte, dass der Film in dem Bundesstaat verboten werden könnte. In anderen Teilen des Bundesstaates gab es Proteste gegen das Lied, und in anderen Teilen des Landes verbrannten Hindu-Organisationen Konterfeis von Khan und Padukone.Yash Raj Films reichte «Pathaan», der am 25. Januar 2023 in die Kinos kommen soll, bei der CBFC zur Zertifizierung ein. Am Donnerstag gab der Vorsitzende der CBFC, Prasoon Joshi, eine Erklärung ab. „«Pathaan» hat den ordnungsgemäßen und gründlichen Prüfungsprozess gemäß den CBFC-Richtlinien durchlaufen. Das Komitee hat den Machern geraten, die empfohlenen Änderungen am Film, einschließlich der Lieder, vorzunehmen und die überarbeitete Version vor dem Kinostart einzureichen", sagte Joshi.