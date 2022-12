Sky setzt «Sort Of» fort

TV-News

Die HBO Max-Comedy-Serie geht mit acht neuen Folgen weiter.

Am 16. Februar 2022 stellte Sky die erste Staffel der Seriezur Verfügung, am 14. Februar 2023 folgt nun die zweite Runde. Die Fernsehserie ist eine Koproduktion von CBC Television in Kanada und HBO Max in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Produktion übernahm Sienna Films. Eine dritte Staffel wurde schon bestellt.Die von Bilal Baig und Fab Filippo geschaffene zweite Staffel der von der Kritik gefeierten Komödie über einen geschlechtslosen Millennial, der sich in jedem Aspekt seines Lebens im Wandel befindet, wurde am 1. Dezember auf HBO Max ausgestrahlt, nachdem die kanadische Erstausstrahlung im November auf CBC/CBC Gem stattfand, und wird am 22. Dezember mit den letzten beiden Episoden der Staffel abgeschlossen. «Sort Of» ist eine Coming-of-Age-Geschichte und entlarvt die Etiketten, in die wir uns einst hineingesteckt haben, als nicht mehr zutreffend... für niemanden.Bilal Baig, Co-Creator, Co-Showrunner, ausführender Produzent und Hauptdarsteller: "Es war ein so kreatives und lohnendes Vergnügen, in der zweiten Staffel tief in das Chaos im Leben dieser Figuren einzutauchen. Und ich freue mich so sehr darauf, das Chaos zusammen mit Fab, unseren begabten Autoren, den großzügigen Teams von Sphere Media, CBC und HBO Max und unserer großartigen Besetzung und Crew fortzusetzen und zu erweitern!"