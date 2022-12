Andy Cohen will feiern

US-Fernsehen

In der CNN-Kontroverse äußerte sich nun der Moderator zu Wort.

Andy Cohen bestätigte gegenüber dem „Rolling Stone“, dass er während der bevorstehenden Silvester-Sendung von CNN trinken wird. Cohen moderiert wieder einmal die Feierlichkeiten des Senders an der Seite von Anderson Cooper. Die betrunkenen Possen des Duos in der Silvesternacht sind zu einem festen Bestandteil des Fernsehens geworden, aber Cohen sorgte im letzten Jahr für eine Kontroverse, nachdem er Ryan Seacrest und ABCs «New Year's Rockin' Eve» in betrunkenem Zustand beleidigt hatte.In der Sendung bezeichnete Cohen «New Year's Rockin' Eve» als "Ryan Seacrests Gruppe von Verlierern, die hinter uns auftreten" und fügte hinzu: "Ich meine, bei allem Respekt, wenn Sie heute Abend ABC geschaut haben, haben Sie nichts gesehen. Es tut mir leid." CNN kündigte im November an, dass es den Alkoholkonsum in seiner Silvestersendung zurückfahren würde. Während sich die Gerüchte hartnäckig halten, dass CNN Cohen und Cooper in diesem Jahr den Alkoholkonsum auf Sendung verbietet, stellte Cohen gegenüber dem Rolling Stone klar, dass die Einschränkung des Senders nicht für das Duo gilt."CNN hat gesagt, dass die Korrespondenten nicht trinken werden", erklärte Cohen, der auch Gastgeber der Sendung ist. "Anderson und ich werden die Leute sein, die auf CNN feiern, [aber] wir werden verantwortungsvoll feiern. Meine Aufgabe ist es, Anderson aus seiner Komfortzone herauszuholen, [und] meine Aufgabe ist es, für alle, die uns in der Silvesternacht zuschauen, ein Party-Anführer zu sein", fügte Cohen hinzu. "Und genau das werde ich auch weiterhin tun. Und in der Tat: Wenn die Korrespondenten dieses Jahr nicht trinken, werde ich in ihrem Namen noch mehr feiern."