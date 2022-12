«Roadtrip Amerika» startet im Februar

TV-News

Die neue Doku-Soap mit Frank Rosin ist für Mitte Februar terminiert.

In diesem Jahr bildet Kabel Eins-Frontmann Frank Rosin keine neuen Köche aus und wird auch nicht wieder abnehmen. Stattdessen geht er mit Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs auf eine entsprechende Reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Produktion übernahm Tower Productions und das Format ist eine Adaption von «Gordon, Gino and Fred: Road Trip».Das Ursprungsformat startete im Jahr 2017 und ist mit den Köchen Gordon Ramsay, Gino D'Acampo und Fred Sirieix besetzt. Humble Pie Productions hat die Serie für ITV hergestellt, bislang sind zwölf Episoden entstanden. Den Road-Trip durch die USA, der während der Corona-Pandemie im April 2020 ausgestrahlt wurde, erreichte rund sieben Millionen Briten.Auf ihrem Weg von Westen nach Osten, von Kalifornien über Arizona, Nevada und Texas bis nach Florida erlebt das Trio ikonische Landschaften, kulinarische Highlights, nervenaufreibende Herausforderungen, sportliche Abenteuer und trifft beeindruckende Persönlichkeiten. Vier Folgen hat Kabel Eins in Auftrag gegeben, die auch vom österreichischen Schwestersender Puls 4 bezahlt wurden.