«Young Sheldon» läuft noch bis Februar

TV-News

Der Fernsehsender hat im jüngsten Programmablauf Veränderungen bekannt gegeben.

Nach dem Ende von «The Big Bang Theory» solltefür tolle Quoten sorgen. Die neuen Folgen, die seit 12. Dezember 2022, um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, machen ProSieben nur bedingt glücklich. Rund 700.000 Menschen haben die bisherigen vier neuen Geschichten aus der fünften Staffel gesehen, die immerhin einen mittelmäßigen Marktanteil bei den Umworbenen sorgten.Am Montag, den 16. Januar, macht ProSieben um 20.15 Uhr Schluss: Dann läuft „Ein Pubertätspickel und die Zukunft“, das Staffelfinale wurde von Nick Bakay, Nadiya Chettiar und Steven Molaro geschrieben. Die Serie mit Ian Armitage, der der jungen Sheldon Cooper spielt, geht allerdings nicht in eine Pause.ProSieben setzt ab 20.40 Uhr auf insgesamt sieben Episoden aus der siebten Staffel. Los geht es mit „Zigaretten für das Baby und eine Nacht hinter Gittern“, die Story kommt von Chuck Lorre und seinen Partnern Nick Bakay und Jeremy Howe. Damit würden die sieben angekündigten Folgen am 6. Februar enden, ehe am 13. Februar eine neue Serie den Sendeplatz übernimmt.