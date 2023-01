Für den FC Bayern nimmt sich Sat.1 Zeit

TV-News

Knapp fünf Stunden wird die Rückrunden-Eröffnung am Freitagabend dauern.

Sat.1 hält weiter an König Fußball fest und wird selbstverständlich seine Rechte völlig ausschöpfen. Am Freitag, den 20. Januar, 2023, startet die Bundesliga-Saison in die Rückrunde. Aus diesem Grund lässt die Fernsehstation bereits um 19.00 Uhr die erfolglose Fernsehshow «Mein Mann kann» ausfallen und setzt. Die halbstündige Sendung startet mit Matthias Opdenhövel und Kommentator Wolff-Christoph Fuss. Als Reporterin steht Andrea Kaiser zur Verfügung.Zwischen 19.30 und 19.55 Uhr setzt die Fernsehstation dann auf. Die Fernsehsendung wird ebenfalls von Opdenhövel kommentiert, allerdings hat man neben Kaiser jetzt auch Matthias Killing als Reporter am Start. Als Experte fungiert Stefan Kuntz.Nach den fünfminütigen «Nachrichten» folgt schließlich eine weitere 30-minütige Vorberichterstattung. Nach 90 Minuten Vorgeplänkel wird um 20.30 Uhr die erste Halbzeit zwischen RB Leipzig und FC Bayern München angepfiffen. Nach einer 40-minütigen Nachrichterstattung steht um 23.00 Uhr schließlich nochauf dem Programm. Max Zielke und Christian Düren werden sich bis Mitternacht über die Fußballwelt unterhalten.