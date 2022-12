VOX findet Free-TV-Premieren einer Makler-Doku

TV-News

«mieten, kaufen, wohnen» kommt am Montag wieder ins Programm. Werktags gibt es gleich zwei Stunden.

Der Schwestersender von VOX , VOX Up, strahlt ab kommenden Montag, den 2. Januar 2023, Free-TV-Premieren vonaus. Bei diesen Episoden handelt es sich um Geschichten, die im Jahr 2016 produziert wurden. Bereits in der ersten Folge, die um 14.30 Uhr läuft, begleitetet die ehemalige Fandango-Produktion Isabell Hendl, die Spielerfrau werden möchte.Hendl war im Herbst 2015 Teilnehmerin bei «Big Brother», gehörte zur «First Dates Hotel»-Staffel aus dem Jahr 2021 und war «Get the F*ck out of my House» im Jahr 2019 dabei. In der Doku-Soap war Makler Philipp Arend ein wenig überrascht, dass der künftige Gatte die Wohnung begleichen soll.Bevor «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Schauspielerin Nina Ensmann bei der täglichen Serie einstieg, war sie unter anderem als Immobilienmaklerin aktiv. In der „neuen“ Folge heißt es: „Ganz schön schwierig im hartumkämpften Kölner Wohnungsmarkt. Mit der ersten Wohnung in Junkersdorf greift Nina schon mal daneben. Vielleicht kann sie mit der zweiten Wohnung die Ansprüche gerecht werden?“