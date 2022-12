Sat.1 macht seine Dokus jetzt dienstags

TV-News

In Unterföhring scheint man nicht mehr an die Marke «akte» zu glauben. Seit November fehlt sie im Programm.

Der Donnerstagabend wird bei Sat.1 mit neuen, internationalen Serien bespielt. Los geht es mit, das in Frankreich bei France 2 im Schnitt 3,3 Millionen Zuschauer holte und im französischen Teil von Belgin weitere 0,18 Millionen Menschen begeisterte. Aus diesem Grund zeigt Sat.1 seinen neuen Check am Dienstagabend.klingt zwar wenig originell, die bisherigen Sendungen über Bio-Lebensmittel, Reise-Unternehmen und über Baumärkte machten allerdings einen soliden Eindruck. Dieses Mal sollen traditionelle Läden aus den Fußgängerzonen mit Brillenanbietern aus dem Internet verglichen werden.Ab 22.35 Uhr setzt Sat.1 auf, die das Thema „Deutschland hat Rücken! Was gegen Schmerzen helfen kann“ bereit hält. Die Reporter haben für die Sendung verschiedene Patienten besucht und stellen dann auch noch unterschiedliche Heil- und Behandlungsmethoden vor. Im Anschluss läuft nicht etwa «akte», sondern zwei «Bull»-Reruns. Bis auf ein Special über Boris Becker hat man von dem Magazin seit 17. November nichts mehr gehört.