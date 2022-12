Sat.1 emotions setzt auf alte Serien

TV-News

Unter anderem wird «The Bay» und «Einstein» wiederholt.

Die Sat.1-Eigenproduktionkehrt ins Fernsehen zurück. Der Bezahlsender Sat.1 emotions wiederholt die Serie im neuen Jahr. Allerdings ist der Sendeplatz eher suboptimal, denn die Zuschauer müssen bis 23.25 Uhr wachbleiben. Die Doppelfolgen der drei Staffeln werden bis 01.00 Uhr ausgestrahlt und können dann sogar noch bei Joyn gestreamt werden.Davon handelt das Format, das ab 17. Januar läuft: Der ebenso geniale wie überhebliche junge Professor Felix Winterberg alias "Einstein" wird von der Polizei zur Mithilfe gezwungen - andernfalls will Kommissar Stefan Tremmel den Fall um seinen Missbrauch von Aufputschmitteln erneut aufrollen. Widerwillig, doch unwiderstehlich steht Einstein Kommissarin Elena Lange bei der Aufklärung kurioser Fälle in und um Bochum zur Seite.Bereits am Montag holt man um 20.15 Uhrzurück. Die Serie aus Großbritannien ist mit Morven Christie besetzt. In der beschaulichen Küstenstadt Morecambe Bay wird Detective Sergeant Lisa Armstrong mit einem Vermisstenfall betraut. Was sich zunächst nach einem tragischen, aber dennoch routinierten Einsatz anhört, entpuppt sich alsbald als heikles Unterfangen, als Lisa bemerkt, in welcher Beziehung sie zur betroffenen Familie steht.Und am Donnerstag verabschiedet sich «Heiter bis tödlich – Henker und Richter». Stattdessen setzt die Bezahlplattform auf. Die Sendung aus dem Jahr 2014 ist mit Peter Haber besetzt und wird seit 1997 für Egmont Film produziert.