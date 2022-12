Bella Thorne zieht über die Medienindustrie ab

Köpfe

Der Disney Channel soll sie mit 14 Jahren entlassen haben, weil sie einen Bikini am Strand trug.

Bella Thorne war viele Jahre lang eine feste Größe im Disney Channel , aber der «Shake It Up»-Star hätte offenbar fast ihren Job verloren, als sie 14 war. In der Dienstag-Episode von Emily Ratajkowskis "High Low With EmRata"-Podcast erzählte Thorne von vielen Fällen, in denen sie sich als junges Mädchen sexualisiert fühlte."Einmal wurde ich fast vom Disney Channel gefeuert, weil ich 14 war und einen Zweiteiler am Strand trug", sagte Thorne. "Dieser Stylist, mit dem ich zusammen war, hat mir diese Kette umgehängt, eine Art Körperkette. Ich weiß es nicht? Es ist mir egal. Es gab einen Fan, der ein Foto von mir am Strand gemacht hat. Ich wurde fast gefeuert. Es war überall in den Medien, es ging buchstäblich viral zu dieser Zeit. Es hieß: 'Wie kann dieses kleine Mädchen so etwas tun? Das ist so ekelhaft.'"Während der Folge erzählte der 25-jährige Schauspieler auch von einer beunruhigenden Situation, die sich vier Jahre zuvor ereignet hatte. "Ich hatte einmal einen Regisseur, der mir ein Feedback gab und ich war 10. Der Casting-Direktor rief meinen Agenten an, und der Agent rief meine Mutter an, und sie sagten: 'Sie kommt also nicht weiter, weil der Regisseur das Gefühl hatte, dass sie mit ihm flirtet, und das war ihm wirklich unangenehm'", sagte Thorne. "Wovon zum Teufel redest du da, Mann?! Es ist mir scheißegal, was ich gesagt habe, verdammt noch mal! Es ist mir egal, ob ich gesagt habe: 'Leck meine Muschi, sofort!' Sie ist 10 Jahre alt. Wie kommst du nur auf so etwas?"