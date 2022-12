«Avatar» übertrumpft die Milliarde

Einspielergebnisse

Damit ist der Film der schnellste des Jahres 2022, der den Meilenstein an den Kinokassen erreichte.

hat in nur 14 Tagen die Marke von 1 Milliarde Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten und ist damit der schnellste Film des Jahres, der diesen begehrten Meilenstein an den Kinokassen erreicht hat. Insgesamt haben nur drei Filme, die im Jahr 2022 in die Kinos kamen, die Milliarden-Dollar-Marke übersprungen, darunter «Top Gun: Maverick» (der 31 Tage brauchte, um die Marke zu überschreiten) und «Jurassic World Dominion» (der mehr als vier Monate brauchte, um in diesen Club aufgenommen zu werden).Im Vergleich dazu haben neun Filme, die 2019 veröffentlicht wurden, weltweit die 1-Milliarde-Dollar-Grenze überschritten. «The Way of Water» ist der schnellste Film, der diese Marke seit «Spider-Man: No Way Home» aus dem Jahr 2021 erreicht hat, der 12 Tage brauchte. Nur sechs Filme in der Geschichte haben in den ersten zwei Wochen ihres Erscheinens 1 Milliarde Dollar eingespielt.Es sieht so aus, als würde «Avatar 2» bis ins neue Jahr hinein stark bleiben, was auch notwendig ist, um den enormen Preis zu rechtfertigen. Cameron schätzt, dass der mit 350 Millionen Dollar budgetierte Film (ohne die Marketingkosten in Höhe von mindestens 100 Millionen Dollar) etwa zwei Milliarden Dollar einspielen muss, um die Gewinnschwelle zu erreichen, obwohl Analysten glauben, dass die Schwelle zur Rentabilität eher bei 1,5 Milliarden Dollar liegt.