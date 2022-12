Großbritannien: «Avatar 2» spielt weiter Millionen ein

Einspielergebnisse

Der Disney-Film setzt seine Herrschaft an den Kinokassen Großbritanniens fort.

Disneysblieb mit 4,9 Millionen Pfund (6 Millionen Dollar) an seinem zweiten Wochenende an der Spitze der Kinokassen in Großbritannien und Irland. James Camerons Rückkehr nach Pandora hat nach Angaben von Comscore nun insgesamt 25,03 Millionen Pfund in dem Gebiet eingespielt.Auf dem zweiten Platz, an seinem fünften Wochenende, spielte die Roald Dahl-Adaption «Matilda the Musical» von Sony/TriStar Pictures weitere 1,1 Mio. Pfund ein und erreichte damit insgesamt 16,1 Mio Pfund.Die beliebte romantische Komödie «Love Actually» von Richard Curtis, die von Park Circus neu aufgelegt wurde, belegte mit 408.179 Pfund den dritten Platz der Charts, während «Elf», eine weitere Neuveröffentlichung des Unternehmens zur Weihnachtszeit, 252.061 Pfund auf dem vierten Platz einspielte.