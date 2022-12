ProSieben setzt auch auf die NFL-Playoffs

TV-News

Das in Unterföhring ansässige Unternehmen wird die insgesamt 13 Spiele übertragen.

Bereits jetzt haben sich neun von 14 Teams für die diesjährigen NFL-Playoffs einen Startplatz gesichert. Aus der AFC kommen die Baltimore Ravens, die Buffalo Bills (East-Sieger), Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs (West-Sieger) und aus der NFC haben sich die Dallas Cowboys, Minnesota Vikings (North-Sieger), Philadelphia Eagles und San Francisco 49ers (West-Sieger) qualifiziert. Die reguläre Runde dauert noch bis 8. Januar 2023.Zwischen den 14. und 16. Januar sind die Wild-Card-Games terminiert, eine Woche stehen die Divisional-Playoffs an. Die Gewinner der jeweiligen Liga werden am 29. Januar ausgetragen, der Super Bowl steigt am 12. Februar im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. FOX wird in den Vereinigten Staaten übertragen, Rihanna ist für die Halbzeitshow angekündigt.ProSieben startet am Samstag, den 14. Januar, in die Übertragung ein. Das erste Spiel, zwischen 22.10 und 02.00 Uhr angemeldet, wird von Patrick Esume und Icke Dommisch kommentiert. Direkt im Anschluss folgt das zweite Spiel, bei dem Carsten Spengemann und Max Zielke wach bleiben. Am Sonntag um 19.00 Uhr folgt die dritte Partie, die Jan Stecker und Icke Dommisch übernehmen. Patrick Esume fungiert dann als Experte.Das vierte Wildcard-Game kommentiert Jonas Friedrich und erneut Icke Dommisch. Die Partie Nummer fünf, die zwischen 02.05 und 05.30 Uhr ausgestrahlt wird, übernehmen Carsten Spengemann und Max Zielke. Unklar ist noch, ob die sechste Partie ausschließlich bei ran.de und DAZN laufen wird.