«Chippendales»-Serie erscheint Mitte Januar bei Disney+

TV-News

Der Streamingdienst Disney+ hat den Start der True-Crime-Serieauf den 11. Januar gelegt, rund eine Woche nachdem das Finale in den USA bei Hulu ausgestrahlt wird. In der achtteiligen Serie wird die skandalträchtige Geschichte von Somen „Steve“ Banerjee erzählt, einem in die USA eingewanderten Inder, der völlig unerwartet der Gründer des weltweit größten Stripper-Imperiums wurde – und sich dabei durch nichts aufhalten ließ.In der Hauptrolle spielt Kumail Nanjiani («Silicon Valley») als Somen "Steve" Banerjee. Weitere Rollen übernehmen Murray Bartlett («The White Lotus»), Annaleigh Ashford («Masters of Sex») und Juliette Lewis («Yellowjackets»). Als Gastdarsteller treten zudem Nicola Peltz als Dorothy Stratten sowie Dan Stevens als Paul Snider auf.Die Serie wurde von Robert Siegel geschrieben und von Siegel, Nanjiani, Limelights Dylan Sellers und Chris Parker und Emily V. Gordon sowie Rajiv Joseph und Mehar Sethi produziert. Als Studio hinter «Welcome to Chippendales» stand 20th Television. In den USA debütierte die Serie Ende November auf Hulu. Hierzulande wird sie somit unter dem Disney+-Banner „Star“ erscheinen.