Kabel Eins Doku setzt auf Waffen, Drogen und Sex

TV-News

Der Fernsehsender der ProSiebenSat.1-Gruppe startet mit zwei neuen Reihen in das neue Jahr.

Der Dokumentationssender Kabel Eins Doku wird auch im neuen Jahr mit neuen Reihen punkten. Das Unternehmen hat von Disney eine weitere Serie gekauft. Dabei handelt es sich um, das als Free-TV-Premiere ausgestrahlt wird. Die preisgekrönte Journalistin Mariana van Zeller erforscht die Strukturen gefährlicher Schwarzmärkte weltweit und geht auf Tuchfühlung mit den Drahtziehern der kriminellen Unterwelt.Die Sendung «Trafficked With Mariana van Zeller» startete am 28. Januar 2021 in Deutschland bei National Geographic . In Deutschland lief diese im Pay-TV unter «Schwarzmärkte». Ab Donnerstag, den 5. Januar, sind um 20.15 Uhr zwei Episoden eingeplant.Am Freitagabend setzt man auf die Sendung. Die Dokumentation-Reihe aus dem Jahr 2022 beschäftigten sich mit mysteriösen Video- und Fotoaufnahmen aus aller Welt. Vor der Kamera steht Tony Harris. Zwischen 20.15 und 22.20 Uhr werden gleich vier Episoden ausgestrahlt.