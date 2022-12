«Der große TV Total Jahresrückblick» lässt deutlich Luft nach oben

Quotennews

Mit Leichtigkeit zog da die Free-TV-Premiere in Sat.1 an dem Programm vorbei.



Stefan Pufpaff lud gestern bei ProSieben zumein. Der Moderator ließ das vergangene Jahr Revue passieren und blickte auf Ereignisse wie die Hochzeit von Christian Lindner oder die Miss-Germany-Wahl zurück. Das Konzept gab es im vergangenen Jahr noch nicht, die letzte reguläre Episode brachte es in der Vorwoche jedoch mit 1,02 Millionen Fernsehenden auf einen durchschnittlichen Marktanteil von 3,7 Prozent. Bei den 0,64 Millionen Jüngeren wurden hohe 10,8 Prozent eingefahren.Tatsächlich fiel das Resultat gestern sehr ähnlich aus. Erneut fanden sich 1,02 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm ein, wodurch der Marktanteil diesmal knapp über dem Senderschnitt bei 3,8 Prozent landete. Mit lediglich 0,53 Millionen Umworbenen war das Publikum hier so klein wie zuletzt Ende Juli. Mehr als 8,9 Prozent Marktanteil waren somit nicht möglich. Im Anschluss wiederholte der Sender die Show. Bei 0,64 Millionen Interessenten steigerte sich die Quote auf gute 4,2 Prozent Die 0,25 Millionen Werberelevanten fielen hingegen auf eine akzeptable Sehbeteiligung von 6,8 Prozent zurück.Sat.1 setzte hingegen auf die Free-TV-Premiere vonund fuhr damit deutlich besser. Die 1,72 Millionen Neugierigen erzielten einen hohen Marktanteil von 6,5 Prozent. Bei den 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden gute 8,1 Prozent gemessen. Die Actionkomödiefolgte mit 0,55 Millionen Zusehenden und fiel somit auf mäßige 3,5 Prozent zurück. Bei den 0,18 Millionen Jüngeren wurde ein maues Resultat von 4,5 Prozent ermittelt.