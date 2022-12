Ryan Seacrest unterstützt CNNs Alkoholverbot

Köpfe

Zuvor war bei dem Nachrichtensender bekannt geworden, dass der Konsum vor der Kamera eingestellt wird.

Ryan Seacrest unterstützt voll und ganz den Vorschlag von CNN, den Alkoholkonsum während seiner Jahresabschluss-Sendung einzuschränken. Der Moderator der ABC-Sendung «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve» sagte in einem am Dienstag online veröffentlichten Interview mit „Entertainment Weekly“, dass es eine gute Entscheidung sei, dass die CNN-Korrespondenten und -Moderatoren während der Silvestersendung keinen Alkohol mehr trinken. In der CNN-Silvester-Live-Sendung, die am 31. Dezember 2021 ausgestrahlt wurde, machte der Co-Moderator Andy Cohen gegenüber Anderson Cooper eine Bemerkung über Seacrests Sendung."Ich befürworte keinen Alkoholkonsum, wenn man auf Sendung ist", sagte Seacrest. "Ich weiß nicht, wie das zu einer Tradition geworden ist, aber es ist wahrscheinlich eine gute Idee, CNN zu reduzieren. Es gibt einige ziemlich respektable Leute - oder zumindest einen, richtig? Ich glaube, es gibt einen seriösen Journalisten und einen Freund von mir, der eine Menge Spaß hat, aber es ist wahrscheinlich eine gute Idee. Obwohl sich die Zuschauer wahrscheinlich wünschen, sie würden mehr trinken.“Seacrest verwies auf den viel diskutierten Moment des letzten Jahres, als Cohen, der während der Sendung mit Cooper Alkohol getrunken hatte, bemerkte, dass die Band Journey auf ABC in der aktuellen Besetzung auftrat, zu der der ehemalige Frontmann Steve Perry nicht mehr gehört. Cohen bezeichnete die Gäste der Show als "Ryan Seacrests Gruppe von Verlierern" und sagte, dass jeder, der an diesem Abend auf ABC zusah, "nichts gesehen" habe.