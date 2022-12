Krimi «Stubbe» zieht mit Leichtigkeit am Drama im Ersten vorbei

Quotennews

Auch wenn das ZDF-Format die letzte Reichweite von über neun Millionen Zuschauern nicht wiederholte, war die Ausstrahlung ein Erfolg.



Das Erste zeigte zur Primetime das zweiteilige Drama. Der Einstieg erfolgte vor 2,37 Millionen Fernseheden, später saßen noch 2,09 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm. Der Marktanteil wuchs somit von mäßigen 8,7 auf akzeptable 9,3 Prozent. Noch schwerer tat sich das Format in der jüngeren Gruppe, die auf 0,26 und 0,21 Millionen Zuschauern bestand. Hier waren nicht mehr als niedrige 4,4 sowie 4,0 Prozent Marktanteil drin.Deutlich besser schlug sich da das ZDF mit dem Kriminalfilm. Ende Januar 2021 erreichte der letzte Teil der Ausgabe einen Rekordwert von 9,22 Millionen Fernsehenden und herausragende 27,9 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,95 Millionen Jüngeren stand eine starke Quote von 11,9 Prozent auf dem Papier. An derartige Werte kam man gestern nicht mehr heran, trotzdem landete der Film mit 6,51 Millionen Zuschauern ganz vorne auf der Tagesrangliste. Dies entsprach zudem einen starken Marktanteil von 23,9 Prozent. Die 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei guten 8,2 Prozent.Zuvor hatte das ZDF schon mit der Übertragung der Biathlon World Team Challenge auf Schalke gepunktet. Ab 18.15 Uhr verfolgten 3,03 Millionen Sportfans den Massenstart, was guten 15,4 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,33 Millionen Jüngeren sicherten sich hohe 8,9 Prozent. Ab 19.30 Uhr wollten noch 3,38 Millionen Neugierige die Verfolgung nicht verpassen, was weiterhin für eine solide Sehbeteiligung von 13,7 Prozent reichte. Bei den 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen passable 6,3 Prozent auf dem Papier.